Il mondo della Formula 1 arriva anche a Sanremo e lo fa grazie a Fernando Alonso e Francesca Michielin. Lo spagnolo, che il prossimo anno affronterà la sua stagione numero 22 nel mondiale è stato uno dei protagonisti del video di "Fango in Paradiso", la canzone portata in gara dall'artista, da sempre appassionata al mondo della F1 e in più occasioni ospite nel paddock del circus. E se all'inizio del video la figura dello spagnolo si intravede solamente al volante di una Aston Martin DBX707, nella parte finale non c'è più alcun dubbio: inquadratura frontale, sorriso e saluto all'artista. Alonso non smette mai di stupire, in attesa della prossima stagione che inizierà a partire da F1 75, l'evento organizzato alla O2 Arena di Londra il 18 febbraio dove Aston Martin, insieme a tutte le altre scuderie in griglia svelerà la nuova livrea che caratterizzerà la AMR25. Poi i primi giri in pista, a Silverstone terminata la presentazione della nuova monoposto il 23 febbraio prima dei test prestagionali del Bahrain, in programma dal 26 al 28 febbraio.