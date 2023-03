Dopo un ottimo secondo tempo nelle Libere 1, Lewis Hamilton non riesce a ripetersi nella seconda sessione a causa anche della pioggia: "Abbiamo cambiato qualcosa e non è andata bene, mentre al mattino mi sono sentito un po' meglio rispetto ai precedenti GP. La pioggia ha reso il tutto non giudicabile". Tutto il fine settimana di Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

