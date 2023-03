Tutto iniziò all'Albert Park nel marzo del 2013, con la prima gara del pilota britannico in Mercedes. Aveva già vinto un titolo (McLaren 2008) ed era arrivato al posto di Michael Schumacher: di lì una lunga storia di trionfi con il team di Brackley e un momento di difficoltà, quello attuale, dal quale farà di tutto per venire fuori. Magari proprio dalla prossima gara in Australia. Tutto il fine settimana della F1 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

