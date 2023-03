Carlos Sainz danneggiato dal traffico nelle seconde libere del GP d'Australia: "L'asfalto ci ha mandato fuori fase, in tanti erano costretti a fare più giri per scaldare le gomme e questo ha portato a tanto traffico. Nelle qualifiche dovrebbe andare meglio". Tutto il fine settimana di Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE