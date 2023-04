Qualifiche molto equilibrate a Melbourne, decise nel Q3 dove si sono accese le Mercedes e si sono spenti probabilmente i piloti della Ferrari, con Leclerc che ha mancato il solito colpo finale da fenomeno. La gara è tutta da vivere anche per la lotta tra Verstappen, Russell, Hamilton e Alonso, con la Rossa che ha come obiettivo il podio. Guarda il video. Domenica alle 7 il GP d'Australia in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE