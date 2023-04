Carlos Sainz commenta il 5° posto nelle qualifiche del GP d'Australia, in cui ha preceduto il compagno Leclerc ma si è dovuto arrendere al sorprendente ritorno delle Mercedes: "Siamo tutti lì, difficile capire chi può stare davanti. L'Aston Martin ha un miglior passo gara, ma cercheremo di lottare domani". Domenica alle 7 il GP d'Australia in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE