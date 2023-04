C'è stata un po' di tensione al termine delle qualifiche in Australia tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, dopo che il monegasco, nel suo ultimo tentativo lanciato, si è trovato improvvisamente davanti lo spagnolo, cosa che forse gli ha fatto perdere tempo e concentrazione. Sentite qui il suo team radio sarcastico a fine qualifica. Domenica il GP di Melbourne live alle 7 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Non è stato un sabato facile per la Ferrari a Melbourne , le qualifiche si sono chiuse con il quinto tempo di Carlos Sainz e il settimo di Charles Leclerc . A questo contesto si aggiunge anche un altro episodio che riguarda i due piloti. C'è stata infatti un po' di tensione al termine del Q3 , dopo che il monegasco, nel suo ultimo tentativo lanciato, si è trovato improvvisamente davanti lo spagnolo, cosa che forse gli ha fatto perdere tempo e concentrazione.

Il finale del Q3, la scia e il team radio di Leclerc

Torniamo in pista per ricostruire l'origine del team radio del monegasco. Siamo nella fase del Q3 - ultima sessione delle qualifiche - con Leclerc e Sainz che si stanno preparando per l’ultimo tentativo mentre incombe il rischio pioggia (che poi non arriverà). Il muretto decide che Leclerc fa solo un giro prima di lanciarsi, mentre Sainz due. Quando Charles si avvia al proprio tentativo, Carlos nel primo dei due giri di riscaldamento si trova qualche secondo davanti. A questo punto lo spagnolo, con il giro in più a disposizione, avrebbe potuto (o dovuto) tirare la scia alla monoposto #16. Ma l'occasione sfugge e quando i due si riavvicinano sul rettilineo la possibilità è sfumata. Di qui le parole di Leclerc via radio: