Ancora un podio per Fernando Alonso in questo inizio di Mondiale dopo il 3° posto di Melbourne: "La Mercedes era veloce, ci accontentiamo. Ora dopo tre terzi posti, mi piacerebbe arrivare secondo. E' stata una gara da montagne russe, quante emozioni in gara". Il Mondiale torna il 30 aprile con la gara a Baku: diretta Sky e in streaming su NOW

CRONACA E HIGHLIGHTS DEL GP AUSTRALIA