Nel post GP d'Australia su Sky, Ivan Capelli commenta l'epilogo caotico con bandiera rossa, ripartenza e ultimo giro in modalità passerella: "Credo che ci si complichi sempre la vita. Certo, c'è stato il precedente di Baku, ma quella di Melbourne è una pista diversa e una nuova partenza lanciata forse avrebbe scontentato meno". Il Mondiale torna il 30 aprile con la gara a Baku: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

