Sono molto scettico sull'utilizzo delle bandiere rosse a Melbourne, soprattutto la prima che ha penalizzato piloti come Russell e Sainz solamente per pulire l'asfalto dalla ghiaia. Non la capisco per niente. L'ultima ripartenza andava fatta dietro safety-car. In generale oggi tante decisioni sbagliate. Guarda il video. Il Mondiale torna il 30 aprile con la gara a Baku: diretta Sky e in streaming su NOW

