Will Sweet, 31 anni, si era posizionato nei pressi di Curva 2 . Proprio in quel punto ha accusato il problema alla monoposto Kevin Magnussen , che si è schiantato contro le barriere, distruggendo in parte la sua Haas. Un pezzo di circa un metro di lunghezza si è staccato, finendo in mezzo al pubblico. L'uomo è stato colpito al braccio destro e in seguito è stato medicato e curato per un taglio. L'impatto ha evitato danni più gravi, visto che il detrito sarebbe potuto finire in testa alla sua fidanzata, poco più in là.

La testimonianza: "Non mi sono accorto di nulla"

"Non so cosa sia successo esattamente - ha spiegato - Penso che Kevin Magnussen abbia superato la curva 2, l'ho seguito con gli occhi. Ma proprio davanti a me apparentemente un pezzo di detrito ha sorvolato il recinto. Molte persone intorno a me si sono mosse ed è riuscito a colpirmi proprio al braccio. Onestamente mi sento abbastanza fortunato. Alla fine non è stato così grave come avrebbe potuto essere . ll pezzo di detrito era piuttosto grande. In piedi proprio accanto a me c'era la mia fidanzata che è un po' più bassa di me. Quindi, dove mi ha colpito al braccio, probabilmente l'avrebbe colpita proprio in testa".