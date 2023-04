Nel corso della conferenza stampa aperta ai media, il Team Principal della Ferrari ha annunciato di "aver fatto una richiesta alla FIA per la revisione della penalità di Sainz" nel Gran Premio di Melbourne. Nonostante l'inizio di stagione complicato, Vasseur ha affermato che "il morale della squadra è alto, dobbiamo spingere tutti nella stessa direzione" LECLERC SOTTO PRESSIONE, IL BILANCIO DOPO TRE GP Condividi

"Abbiamo presentato diritto di revisione alla FIA per la penalità di Sainz in Australia". E' determinato il Team Principal della Ferrari Frédéric Vasseur quando nella conferenza stampa aperta ai media risponde alla domanda sulla penalità inflitta a Melbourne a Sainz. "Nella stessa curva c'è stato anche un incidente tra Ocon e Gasly, ma la direzione di gara ha valutato la questione in maniera differente", conclude Vasseur. Nonostante un avvio di stagione tra mille difficoltà, il Team Principal francese è contento del passo in avanti fatto dalla macchina nell'ultima gara: "Il passo c’era, siamo stati sfortunati con la Safety Car e la bandiera rossa e abbiamo dovuto fare un pit stop in più. Ma ci siamo avvicinati ad Alonso, il nostro gap dalla RedBull era minore. Questo significa che la direzione che abbiamo preso nello sviluppo della macchina probabilmente è quella giusta. Dobbiamo confermarlo in Baku".

"Delusi dopo la qualifica di Melbourne" Nel corso della conferenza, Vasseur ha anche analizzato la tanto chiacchierata qualifica del GP australiano: "Eravamo delusi perché non abbiamo fatto un bel lavoro. In Bahrain e a Jeddah abbiamo estratto tutto il potenziale della macchina, ma a Melbourne non è stato così per diversi motivi. Carlos ha fatto un grande errore alla prima curva e ha perso due più di decimi rispetto alle previsioni, Charles per differenti motivi non ha fatto il giro di preparazione e non ha avuto il giusto approccio. Dopo le qualifiche eravamo confidenti di poter fare di più". leggi anche Leclerc, team radio sarcastico su Sainz dopo il Q3

"Entrambi i piloti motivati" Nel GP di Melbourne ha inciso molto l'errore di Leclerc a inizio gara, che è costato il ritiro al monegasco. Nonostante ciò, Vasseur assicura che il morale è ancora alto: "Il suo inizio di stagione non è stato positivo, ma in generale non lo è stato per tutti. Si è ritirato in Bahrain e in Melbourne, mentre a Jeddah ha avuto la penalità. Questo non era previsto nel piano. Le motivazioni ci sono ancora, ho una buona relazione con Charles. Qualsiasi pilota sarebbe frustrato in questa situazione, ma deve solo stare sereno". Umore diverso, invece, per Carlos Sainz, finito dodicesimo dopo una penalità di cinque secondi: "Il morale di Carlos era completamente a terra e ho dubito aiutarlo un po’ domenica sera. Dopo la gara era devastato. La cosa più importante è che tutti siano motivati, spingano nella stessa direzione e supportino il team".

"Aggiornamenti alla macchina arriveranno da Miami o da Imola" Negli ultimi giorni ci sono state tante voci sugli sviluppi che dovrebbe portare la scuderia di Maranello e Vasseur ha voluto fare il punto della situazione: "Non ci saranno degli aggiornamenti per la gara di Baku, ma da Miami e Imola. Dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, non su quello che fanno Red Bull, Mercedes o Aston Martin. Dobbiamo estrarre il massimo dalla macchina e fare il meglio possibile. Abbiamo fatto un passo avanti dalla seconda alla terza gara". Il Team Principal poi ha voluto fare anche chiarezza sul piano di sviluppo della macchina: "Avevamo già il piano di sviluppo ma abbiamo dovuto reagire a causa della poca competitività della macchina e del suo comportamento. Abbiamo agito velocemente per portare degli sviluppi a Melbourne e continueremo a lavorare per rendere questo processo il più veloce possibile. Non possiamo cambiare in maniera importante in piano di sviluppo dopo solo tre gare".