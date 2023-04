Nella lettera inviata agli azionisti Exor, il presidente della Rossa ha analizzato il momento dell'azienda: "Stiamo rafforzando l'attività sportiva in pista, restiamo umili e ambizioni nel costruire il futuro del Cavallino Rampante". E sul bilancio: "Chiuso l'anno con risultati da record, nel 2025 la prima Ferrari completamente elettrica" LETTERA AZIONISTI EXOR, IL PASSAGGIO SULLA JUVE Condividi

"Tra le mura di Maranello sono in corso profondi cambiamenti, in particolare nel rafforzare l'attività sportiva in pista". A dirlo è John Elkann, presidente del Cavallino, nella lettera inviata agli azionisti Exor, holding che detiene la maggioranza di Ferrari. Un riferimento sia alle variazioni nell'organigramma della scuderia, in primis con l'arrivo di Frederic Vasseur nel ruolo di team principal, che al ritorno nel WEC. Elkann ha analizzato i cambiamenti in atto con una chiara spinta innovativa: "La spinta verso il progresso che il nostro fondatore Enzo Ferrari aveva nel cuore - scrive - continua a mantenere umile e ambiziosa la gente della Ferrari nel costruire il futuro del Cavallino Rampante".

"Nel 2025 la prima Ferrari completamente elettrica" Nella lettera, Elkann ha evidenziato l'evoluzione di Ferrari che nel 2025 presenterà anche la prima auto completamente elettrica, seguendo il piano strategico presentato dall'amministratore delegato, Benedetto Vigna: "Ferrari continua a rafforzarsi e ha iniziato l’anno nel migliore dei modi con la Ferrari Dayton SP3, premiata al Festival dell’Automobile di Parigi come supercar più bella del 2022. Questo premio mette in risalto la bellezza delle opere d’arte che vengono realizzate con tanta passione a Maranello. Nel corso dell’anno, Benedetto Vigna e il suo team hanno presentato il nuovo piano strategico della Ferrari per il quadriennio 2022-2026. Il piano delineava l’intenzione di avere quindici nuovi lanci, tra il 2023 e il 2026, tra cui l’attesissima nuova supercar e, nel 2025, la prima Ferrari completamente elettrica. Entro il 2026, i motori a combustione interna rappresenteranno il 40% dell’offerta di propulsori, mentre ibridi e completamente elettrici costituiranno il restante 60%. L’obiettivo di Ferrari è quello di avere un’offerta in grado di adattarsi alle preferenze dei consumatori, rispettando le normative e continuando a essere distintiva in termini di prestazioni e suono".