Imola verso il soldout: venduti 70mila biglietti

Si avvicina l'attesissimo Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, in programma dal 19 al 21 maggio. Si punta a raggiungere le 90mila presenze al Gp di Imola, obiettivo che sembra essere raggiungibile, con l'80% dei biglietti validi già venduti

Prosegue la febbre da F1 a Imola: continua con grandissimi risultati la vendita dei biglietti per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna che si correrà dal 19 al 21 maggio presso l'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari". Lo scorso anno la capienza massima consentita era di 73mila posti ma, per far fronte al numero di richieste dei fan della Formula 1, gli spalti sono stati ampliati con sei nuove tribune alle curve Villeneuve, Tosa, Acque Minerali, Gresini e nella zona della partenza davanti ai box, raggiungendo così i 90mila posti disponibili. I biglietti venduti sono già l'80%, più di 70mila, e gli organizzatori puntano a raggiungere la massima capienza per il giorno del GP. Il pubblico di Imola, oltre allo spettacolo della Formula 1, avrà la possibilità di vedere anche le serie internazionali di Formula 2, Formula 3 e Mobil1 Porsche Supercup, in programmazione durante il weekend del GP di Imola.