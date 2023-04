Su i motori, torna la F1! Dopo circa un mese il grande spettacolo riparte da Baku: fino a domenica 30 aprile si correrà in Azerbaijan per la quarta prova del Mondiale 2023. Ora la conferenza stampa dei piloti che potete seguire in diretta sul canale 207 e qui in Live Streaming.

Perez (Red Bull) – "Melbourne resettata, c’è stato un sabato orribile ma abbiamo compreso la maggior parte dei problemi. È stata una combinazione di varie cose e speriamo non ricapiti. Specie qui a Baku. Quando sei davanti speri sempre che non ci sia una pausa, ma abbiamo lavorato e portiamo anche noi aggiornamenti qui a Baku con l’obiettivo di proseguire con quanto fatto finora. Baku forse non è l'ideale per portare una novità come la Sprint, però vediamo... credo che qui molto abdrà fatto nelle Libere 1 in termini di lavoro e solidità".

Norris (McLaren) – “Mi sono goduto il tempo libero, ho rivisto famiglia e amici. Ho guardato anche i Masters di golf, peccato vedere il ritiro di Tiger Woods. Ma in generale mi sono rigenerato per un calendario che ora si fa impegnativo in F1. In Australia ci sono stati miglioramenti e anche un po’ di fortuna, a Baku invece portiamo un aggiornamento ma siamo ancora nella fase inziale della stagione. Na porteremo poi altri con l’obiettivo di crescere e di riprendere chi c’è davanti. Questo ci deve incoraggiare, sempre positivo portare qualcosa di nuovo. La nuova Sprint? Ci aspettiamo più aggressività… ma sempre occhio al budget, non si possono commettere errori stupidi. Mi piacciono le due qualifiche, anche se c’è più pressione. Certo, le macchine più veloci saranno sempre lì. Non credo che la Sprint però debba sempre esserci, in ogni weekend intendo, però così questo format può rendere tutto più entusiasmante".

Ocon (Alpine) – "Tra me e Gasly tutto chiarito, incidente di gara in curva 2. Peccato perché avevamo un buon passo e questo però ci incoraggia. Qui portiamo aggiornamenti e ringrazio il team che ha sistemato la macchina anche dopo il botto a Melbourne. Porteremo novità anche in futuro, ma questo sarà un weekend importante anche per i tanti punti in palio e non vedo l’ora".

Magnussen (Haas) – “Lo scorso anno siamo andati piuttosto bene qui, anche se ero rimasto bloccato alle spalle di Ocon. Ho delle buone sensazioni. Credo che abbiamo trovato un bon feeling per qualifica e gara, ma senza mai iniziare il weekend col giusto assetto. La novità della Sprint la reputo entusiasmante”

Tsunoda (AlphaTauri) – "Settimane rilassanti quelle trascorse senza F1, ma piacevoli. Ora mi sento più pronto e non vedo di correre. L’addio di Tost è stata sorprendente anche se c’erano voci dall’inizio della stagione. Alla fine è andata così. Ma abbiamo ancora delle gare per dargli delle soddisfazioni. Abbiamo un programma per dare il meglio con gli aggiornamenti. Lo ringrazio perché mi è stato sempre vicino e cercherò di ricompensarlo con il mio impegno. In termini di fiducia, negli ultimi due anni su questa pista abbiamo avuto sempre buone prestazioni e spero si addica di più a noi anche se sarà difficile andare a punti".

I gruppi di piloti in conferenza a Baku Come sempre, due i gruppi di piloti che si alterneranno in sala stampa. Prima toccherà a Ocon (Alpine), Tsunoda (AlphaTauri), Magnussen (Haas), Norris (McLaren) e Perez (Red Bull). Nel secondo "turno", invece, Sainz (Ferrari), Bottas (Alfa), Stroll (Aston), Hamilton (Mercedes), Albon (Williams).

Nuovo format della Sprint Race: debutta a Baku, ecco come cambia Dopo l'introduzione della gara veloce nel 2021 e le successive piccole modifiche del 2022, è ufficiale un ulteriore cambiamento per il format già da questo weekend di F1. La qualifica del venerdì determinerà lo schieramento della gara di domenica, mentre sabato un'ulteriore qualifica deciderà la griglia della Sprint sui 100 Km. Resta invariato il sistema di punteggio. vedi anche Sprint Shootout e Race: ecco il nuovo format

Come seguire tutto il weekend in diretta su Sky Oggi la conferenza stampa dei piloti, fissata alle 12.30. Domenica la gara 1 sarà in esclusiva live dalle 13 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nuovo format per la Sprint, come detto, con due sessioni in programma: venerdì 28 aprile alle 15 (differita su TV8 dalle 22) e sabato 29 alle 10.30 (differita su TV8 dalle 18). In pista anche la F2. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi.