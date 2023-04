Charles Leclerc conferma la sua magia sui circuiti cittadini, con una straordinaria pole a Baku, la terza consecutiva. Verstappen si mette in prima fila con una Red Bull comunque molto forte, ma la Ferrari è riuscita a mettere insieme i pezzi. Sarà comunque un weekend speciale, con la Sprint del sabato. Domenica alle 13 il GP di Azerbaijan in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE