Con un ultimo tentativo da applausi, Charles Leclerc riporta a Baku la pole position in casa Ferrari, la prima di questo 2023: "Sono sorpreso, l'obiettivo era restare davanti a Mercedes e Aston, invece partiremo davanti. La Red Bull è ancora più forte in gara, ma abbiamo un buon passo. Ora testa al sabato con la Sprint". Domenica alle 13 il GP di Azerbaijan in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

L'ARTE DELLA POLE - Partire davanti a tutti, in casa Ferrari sanno bene come si fa. Da sempre. Dopo la straordinaria pole position di Charles Leclerc a Baku in 1:40.203, il monegasco "consolida" il terzo posto sul podio di chi ha centrato più volte il miglior tempo in qualifica per il Cavallino. Ecco i 10 migliori poleman di sempre della Rossa.

Dopo le qualifiche di Baku, Leclerc 'consolida' il terzo gradino del podio solitario dei piloti con più pole position nella storia del Cavallino. Ma chi c'è davanti a lui?

"In gara sarà dura mantenere la testa, ma questo è l'obiettivo"

"Sono sorpreso dalla pole position - ha detto Leclerc -. Siamo arrivati qui pensando che sarebbe stato un weekend molto positivo se fossimo rimasti davanti ad Aston e Mercedes in qualifica. Alla fine siamo in pole, quindi è davvero una sorpresa positiva. Non dobbiamo dimenticare che in gara forse saremo ancora dietro alle Red Bull, quindi sarà difficile mantenere la testa, ma quello è l’obiettivo. Per noi piloti è stato un weekend molto impegnativo, perché c’era solo una prova libera per testare. Poi bisognava essere subito sul pezzo. Ma il feeling è stato buono sin dal primo momento. Sabato sarà impegnativo, soprattutto con le medie. Avremo solo un set, non c’è margine di errore. Il passo sembra forte, speriamo di imparare in Q1 e Q2 e poi spingere nel Q3".