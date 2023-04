Prosegue la maledizione della Red Bull nelle qualifiche di Baku, con Verstappen che scatterà 2° e Perez 3°: "Vogliamo sempre partire dalla pole, questa volta dovremo superare un pilota. L'importante è non commettere errori, la macchina sul passo gara è buona", ha spiegato il campione del mondo. Domenica alle 13 il GP di Azerbaijan in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE Condividi

La Red Bull non riesce a infrangere il tabù di Baku, uno dei pochissimi circuiti in cui non ha mai conquistato la pole position. Max Verstappen deve arrendersi a un superlativo Charles Leclerc, che lo ha preceduto di quasi due decimi. Terzo posto per Sergio Perez.

Verstappen: "Si vuole sempre la pole, ma l'importante è non fare errori" "Non sono sorpreso dalla Ferrari, Charles va molto veloce su questa pista. Siamo vicini a loro, non è un grosso dramma. Qui è sempre dura mettere insieme tutto il giro. Nell’ultimo tentativo abbiamo provato qualcosa di diverso nel giro di preparazione e non è stato ideale per il tempo finale. Il Q3 si fa al limite, cercando di fare tutto alla perfezione, ma non è affatto semplice. Comunque siamo secondi e sappiamo di avere un’ottima macchina in gara. Nel complesso non è male, ma si vuole sempre partire davanti. Stavolta dovremo superare solo un pilota. Nuovo format? Vedremo cosa potremo fare domani. Stasera cercheremo di trovare qualcosa da fare meglio. Nel complesso la cosa più importante è restare puliti. Qui è facilissimo fare errori ed è quello che vogliamo evitare”.

Perez: "Sono un po' deluso dal 3° posto, Ferrari è una minaccia" “La sessione nel Q1 è stata molto complicata per le tante bandiere rosse. Abbiamo tenuto lo stesso set di gomme perché non volevamo sprecarne altri in Q1, quindi è stato difficile riscaldarle e passare senza commettere errori. Il team ha fatto un gran lavoro, è stato un turno davvero impegnativo. Sono un po’ deluso per il terzo posto, perché pensavo di avere qualcosa in più da dare. Il mio giro non è stato troppo pulito. Ma se c’è una gara in cui si può superare è questa. Leclerc? Sapevamo che Ferrari sarebbe stata forte, sono molto efficienti. Sono la minaccia più grossa per noi, credo che Charles abbia fatto un giro fantastico”.