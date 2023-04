Nel giorno in cui dichiara per l'ennesima volta il suo amore per la Ferrari, Charles Leclerc riporta in pole la Rossa a Baku, mostrando i progressi della SF-23 e tenendosi dietro le due Red Bull. In gara potrebbe essere un'altra storia, ma oggi si deve resettare, con la giornata dedicata alla Sprint. Domenica alle 13 il GP di Azerbaijan in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Una doppia dichiarazione d’amore. Di nuovo a parole, per l’ennesima volta in poche settimane, Charles Leclerc ha voluto rimarcare il suo legame con la Ferrari sperando di non essere ancora frainteso: “Amo la Ferrari, non so più come dirlo, e voglio fare di tutto per vincere con questa squadra e ci crederò fino alla fine”. Ma la dichiarazione più forte e tangibile di una passione infinita per il Cavallino che ha ricamato sul petto è stata quella che ha dato in pista, con un giro perfetto e da togliere il fiato che lo ha portato a conquistare la pole position con un primo settore super e muretti sfiorati di un nulla. E’ la 19^ pole in carriera per il monegasco, la terza qui a Baku, ed è la prima volta che gli riesce su una stessa pista.

Si chiude anche un digiuno per la Ferrari che durava da sei gran premi e 189 giorni. Dopo un sospiro liberatorio che si è sentito in mondo visione alla fine delle qualifiche, Leclerc ringraziando la sua squadra ha detto di aver guidato finalmente una “buona macchina”. I progressi nella comprensione di questa macchina che sembra un po’ una diva capricciosa si erano visti già a Melbourne, vanificati poi da errori da parte di entrambi i piloti che erano costati zero punti. Ha poi pagato il lavoro maniacale fatto a Maranello queste settimane, al simulatore e non solo, per arrivare il più preparati possibile ad affrontare un weekend complicato vista la pista e soprattutto il nuovo format legato alla Sprint Race.