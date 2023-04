George Russell non nasconde il proprio stupore per il litigio al termine della Sprint con Verstappen: "Pensavo che venisse a complimentarsi, la posizione era mia, è lui che si è preso dei rischi attaccando all’esterno. Gli è ancora andata bene. Io sono qui per vincere, non uso trattamenti di favore. Queste sono le corse". Guarda il video. Domenica alle 13 il GP di Azerbaijan in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

BAKU: HIGHLIGHTS SPRINT