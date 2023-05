STRANO MA VERO

Quinta tappa del Mondiale, seconda consecutiva per la F1 che corre nel fine settimana a Miami. Dopo il debutto del 2022, si torna a girare sul circuito cittadino che si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium dove giocano i Dolphins della NFL. E una delle novità riguarda il paddock: è dentro lo stadio! Tutto il weekend del GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP MIAMI, LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING