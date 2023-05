Il tedesco finisce a muro a 26' dal termine della prima sessione di prove libere in Florida: la sua Haas si arena in un punto pericoloso e scatta la bandiera rossa. È successo in curva tre, con la monoposto che si è ritrovata con il muso nel senso opposto di marcia. Nessuna conseguenza per il pilota. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

