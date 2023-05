Il pilota messicano, reduce dal successo a Baku, parla di come il team si pone con lui e il compagno di squadra: "Veniamo trattati allo stesso modo, ho avuto le stesse opportunità di Max. Entrambi siamo in lotta e ci stanno lasciando lottare e la Red Bull sta dimostrando come ci si deve comportare in queste situazioni". Il fine settimana del GP in Florida è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GUIDA TV