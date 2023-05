E' ancora dominio Red Bull, ma questa volta è Sergio Perez a stampare la pole position a Miami. Prima fila completata da Alonso, con Sainz che scatterà 3°. Quarto un sorprendente Magnussen, convocato dai commissari per un presunto 'impeding' su Hamilton. Settimo Leclerc, solo 9° Verstappen. Domenica alle 21.30 il GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

