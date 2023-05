Con l'italiano Roberto Dalla, che ricopre il ruolo di Managing Director - Media & Technology Centre, andiamo alla scoperta della "macchina" che lavora dietro le quinte di un GP, in questo caso a Miami. Trecento persone, cento telecamere e una miriade di dati per garantire lo spettacolo della F1 in tutti i suoi dettagli. Tutto il weekend in Florida live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

F1, GP MIAMI: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE