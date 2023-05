Il venerdì di Carlos Sainz a Miami sa di riscatto dopo il complicato weekend di Baku, che è stata una parentesi. Il ferrarista è veloce e avrà più fiducia, sia per la qualifica di oggi che per la gara di domani. Guarda il video. Tutto il weekend in Florida è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE