Lewis Hamilton non nasconde la propria insoddisfazione dopo il venerdì di Miami: "Nelle Libere 1 siamo andati bene, nella seconda sessione è uscito il vero ritmo: non siamo veloci, è come prendere un calcio nello stomaco. Come sempre siamo un secondo dietro. Cercheremo di lavorare per migliorare questa macchina". Tutto il weekend in Florida è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE