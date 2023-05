SKY TECH ROOM

Oltre a un'ala specifica per un circuito di basso-medio carico come Miami (e l'uso del monopilone), sulla SF-23 sono presenti delle novità a Miami che riguardano il fondo della monoposto. Analizziamole con Matteo Bobbi e la Sky Sport Tech Room.