Carlos Sainz è pronto a dare battaglia nel GP di Miami, dove scatterà dalla terza posizione: "Più o meno ambivamo a questo posto, possiamo lottare per il podio e sarebbe un buon risultato. Difficile guidare la Ferrari con questo vento, difficile per noi oggi fare meglio di così". Domenica alle 21.30 il GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Sono state qualifiche complicate per tutti. Credo che sia difficile trovare il giusto feeling con questo asfalto. Abbiamo lottato per tutte le qualifiche, era molto semplice commettere errori. Il vento diventava sempre più forte e la nostra macchina in particolare diventa complicata da guidare in queste circostanze. Il terzo posto non è il nostro obiettivo, ma oggi non penso potessimo fare di meglio. Degrado? Non sappiamo quale sarà il caldo domani, è un’incognita. Di solito la gara è il nostro punto debole, ma questo weekend dovremo cercare di fare un lavoro migliore rispetto alle ultime. Questo potrebbe portarci sul podio, sarebbe un bel risultato. DRS accorciato un vantaggio contro le Red Bull? No, le Red Bull sono le Red Bull, sono più veloci. Ma con tutti gli altri sarà una bella battaglia. Con Fernando, con le Mercedes…sarà una gara emozionante. Margine? Sì, ne avevo ancora tanto. Tutti saremmo migliorati tanto senza la bandiera rossa. Io stavo facendo un ottimo primo settore. Siamo tutti vicini, il terzo posto è la posizione alla quale ambivamo".