allerta meteo

Situazione maltempo pesante in Emilia-Romagna. Qui le impressionanti immagini dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola allagato: la Formula 1 non correrà nel fine settimana a causa dell'allerta rossa che non dà tregua da ore alla regione UFFICIALE: ANNULLATO IL GP DI IMOLA PER IL MALTEMPO