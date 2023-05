La ferita che il maltempo ha inferto all'Emilia-Romagna è profonda e tanto dolorosa. Lo sanno bene anche i due ragazzi che in queste ore, con una foto postata sui social, stanno facendo il "classico" giro del web. E lo sanno bene, anzi benissimo, anche se l’immagine li ritrae sorridenti, su una canoa, con una bandiera della Ferrari tra le mani mentre tutto intorno c’è un modo in apnea, (stra)travolto dalle esondazioni. Ma il post di Virginia e Luca di San Prospero (Imola) basta a far capire la forza di una popolazione che ancora una volta deve fare a cazzotti con eventi terribilmente straordinari. "Lui che mi asseconda sempre, noi che insieme siamo una forza e le superiamo tutte! Forza Ferrari oggi, domani e sempre e FORZA ROMAGNA, LA ROMAGNA NON MOLLA MAI!", ha scritto Virginia su Instagram, poche ore dopo l’annuncio della gara di F1 annullata a Imola. Anche questo un evento straordinario a suo modo, perché in un mondo in cui decide sempre la regola dello "show deve andare avanti", stavolta la scelta è stata quella di fermarsi nel rispetto di chi soffre. Ma straordinari sono anche loro, Virginia e Luca, pronti a rialzarsi assieme a tutti gli emiliano-romagnoli. Anche grazie a un sorriso che può apparire in contrasto in mezzo alla devastazione e al dolore.