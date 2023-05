L'indiscrezione del Daily Mail: il presidente Joh Elkann vorrebbe offrire un contratto di 40 milioni di sterline a Hamilton (in scadenza di contratto a fine anno). La Mercedes smentisce, la Ferrari non commenta Condividi

Hamilton in Ferrari, un tormentone che va avanti da anni e che in questi mesi è alimentato dal momento difficile della Mercedes e della stessa Rossa. Secondo il Daily Mail il presidente John Elkann avrebbe pronto un contratto da 40 milioni di sterline per ingaggiare il 7 volte campione del mondo. Lewis, 38 anni, è in scadenza di contratto e negli ultimi mesi ha ripetuto di voler continuare ma solo con un progetto in grado di vincere, per conquistare l’ottavo titolo e staccare definitivamente Michael Schumacher.

Il futuro di Mercedes e Ferrari In questo momento né la Ferrari né la Mercedes possono dargli questa garanzia ma nelle prossime settimane Hamilton potrebbe avere le idee più chiare: perché la Mercedes porterà a Monaco l’evoluzione della W14 che era stata annunciata per Imola, con cambio netto di filosofia rispetto a quella percorsa sin dall’anno scorso e che non ha portato risultati. Difficile che all’improvviso Hamilton e Russell siano messi nelle condizioni di vincere ma nelle prossime gare si capirà se la squadra di Brackley è sulla strada giusta, magari per tornare a lottare con Red Bull dall’anno prossimo. Situazione simile per la Ferrari che a Barcellona (fra due settimane) porterà un grosso pacchetto di novità: anche in questo caso si capirà se la direzione è quella corretta, con Leclerc particolarmente interessato. approfondimento Leclerc: "Situazione difficile da capire"

Con o al posto di Leclerc? Charles a differenza di Lewis ha ancora un anno di contratto, così come Sainz, e in questo momento i piloti sembrano essere l’ultimo dei problemi perché senza una macchina forte non puoi comunque puntare al titolo e prendere Hamilton sarebbe quasi più una operazione d’immagine che altro: il Daily Mail ipotizza un “Dream Team” Hamilton-Leclerc come prima scelta e uno scambio tra i due solo come seconda opzione.