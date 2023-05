Il giovedì di Monte-Carlo ha confermato quanto previsto: Hamilton allontana le voci che lo danno in Ferrari, Leclerc non vuole essere infastidito dai rumors. Nel frattempo la Mercedes porta gli aggiornamenti previsti per Imola e la Red Bull resta la favorita numero 1: ma sulla pista del Principato si può sognare. Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Nessuna sorpresa. A Monaco è arrivata anche la smentita del diretto interessato, ovvero Lewis Hamilton, insieme a quella della Ferrari per voce di Frederic Vasseur. Il sette volte campione del mondo ha bollato come “inutili chiacchiere” le voci che arrivavano dall’Inghilterra su un suo recente contatto con John Elkann. Hamilton è e rimarrà un uomo Mercedes al 100% e le discussioni con Toto Wolff per il rinnovo stanno facendo progressi. Lui stesso ha parlato con estrema serenità di dettagli, volendo chiudere definitivamente il capitolo “contatti con Ferrari” per guardare solo al presente che poi è soprattutto futuro.

La Mercedes infatti per questa gara si è presentata con gli aggiornamenti previsti per Imola, con i quali si tenta di mettere una freccia e cambiare in parte filosofia della W14. Abbandonate le pance magrissime, c’è un nuovo fondo e anche una nuova sospensione anteriore. Per il team principal Wolff questo è “il primo passo in una nuova direzione di sviluppo per offrire alla squadra una piattaforma più stabile e prevedibile da sviluppare nelle prossime settimane e mesi”. Montecarlo non è certo la pista giusta per provare novità, ma Mercedes e tante altre squadre si stanno trovando nelle condizioni di doversi prendere dei rischi dopo l’annullamento della gara in Emilia Romagna. Al di là delle chiacchiere di fanta mercato, la prima giornata nel paddock di Monaco ha confermato anche le sensazioni della vigilia.

La Red Bull rimane la favorita ma qui si può sognare. Lo pensano sia i due ferraristi che Fernando Alonso. Il padrone di casa Charles Leclerc non vuole essere infastidito e distratto dai pensieri sul futuro anche perché, a detta sua, le discussioni sul suo rinnovo non sono ancora cominciate, ma sta pensando solo a replicare in calce le magie fatte negli ultimi due anni in qualifica, ma questa volta chiudendo finalmente il cerchio. Sa di poterlo fare e qui di avere anche una macchina per poterci riuscire. Lo si capisce dalla sicurezza con la quale anche Carlos Sainz ha detto di poter puntare in alto. La forza della RB19 non è magicamente sparita, come ha ricordato Alonso, ma consapevoli della loro forza e superiorità in casa Red Bull tenderanno a non prendersi inutili rischi. Il resto lo farà la particolarità di questa pista magica, con curve ostiche, muretti e senza rettilinei, che si fa quasi senza respirare e fa ancora brillare gli occhi ai piloti. E’ un posto da sogno dove si può ancora sognare. E se lo dicono loro, che la fanno a velocità da extra-terresti, bisogna crederci davvero.