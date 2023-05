La Ferrari vista venerdì a Monte-Carlo è formidabile, competitiva sia con Leclerc che con Sainz. Certo, Verstappen è sempre lì, arrogante e dà quasi fastidio per come ha migliorato. Ma le due Rosse sono pronte per giocarsi la pole position. Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MONACO, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE