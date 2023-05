Charles Leclerc alla fine scatterà 6° nel GP di Monaco dopo le fatiche della mattina e la penalità di 3 posizioni per impeding su Norris nelle qualifiche: "E' stata una giornata complicata, la macchina è difficile da guidare. Nel complesso non si poteva fare di più. Impeding? Ho fatto il possibile, ma la comunicazione era sbagliata nel timing". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP MONACO, HIGHLIGHTS QUALIFICHE - LECLERC PENALIZZATO PER IMPEDING Condividi

Charles Leclerc chiude il sabato nella sua Monaco con un 6° posto al termine di una giornata molto complicata. Al mattino la Ferrari fa le bizze, nel pomeriggio il monegasco viene investigato e poi penalizzato dai commissari per un impeding su Norris in Q3. Charles scivola dal 3° al 6° posto in griglia: sarà ancora una volta in rincorsa il suo primo trionfo nel Principato.

"Qualifiche complicate, ho faticato tanto con la macchina" "Non sono soddisfatto del terzo posto. Ma dobbiamo guardare la situazione attuale della macchina. Sono state qualifiche complicate e un weekend in particolare per me molto complicato. Ho faticato tanto con la macchina, abbiamo patito molto gli avvallamenti rispetto alle altre macchine. Ma in qualifica la vettura si è un po’ ripresa. Io mi sono trovato più a mio agio e siamo riusciti a fare terzi. Ma ovviamente avrei preferito conquistare la prima posizione. Vincere? Servirà più fortuna rispetto agli altri anni, direi. Meteo? Non so quali potranno essere le previsioni. Ieri sembrava potesse esserci pioggia, se questo accadrà tutto sarà possibile. Io darò tutto in ogni caso. Vedremo quale sarà il risultato finale”

"Ho fatto di tutto per spostarmi, ma l'informazione era sbagliata" "Ho fatto di tutto per mettermi a sinistra, il timing era difficile da gestire. Sotto il tunnel non si vede nulla, è buio, ma so che il timing non era giusto. Ho fatto tutto quello che potevo quando ho avuto l'informazione. Ho avuto un weekend difficile, con una macchina complicata da gestire. Dopo qualche cambiamento ho ripreso il feeling. Forse per questo non abbiamo fatto il giro veloce in Q3, ma con una macchina così complicata da guidare ho fatto del mio meglio. Vittoria? Non abbiamo il passo per sorpassare, ma a Monaco può succedere di tutto".