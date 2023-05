F3, Fornaroli secondo nella Sprint Race

E' lo spagnolo Pepe Martí ad aggiudicarsi la Sprint Race del sabato di Formula 3. Secondo posto per l'italiano Leonardo Fornaroli, seguito dallo svizzero Saucy. Solo undicesimo posto per Minì, che domani partirà in pole

A Monte Carlo torna in pista la F3, a distanza di un mese e mezzo dall’Australia e dopo la cancellazione dell’evento di Imola. In gara Sprint davanti partono Martì (Campos) e Fornaroli (Trident), per effetto della inversione dei primi dodici in qualifica e delle penalizzazioni inflitte dalla Direzione Corse. Al via tutti sembrano molto disciplinati, ma in fondo al gruppo è bagarre e in sei riportano danni: Edgar si infila sotto le barriere alla Sainte-Dévote dopo un contatto con Goethe. Nei contatti a catena alle loro spalle rimangono coinvolti Floersch, Boya, Garcia, Yeany, Faria, con danneggiamenti a vari livelli. In pista viene inviata la Safety Car. All’uscita della chicane qualcuno -mentre rientrava ai box- ha perduto dell’olio. Ripartenza al quinto passaggio dei ventitre previsti. A metà corsa sono tutti in fila indiana dietro a Martì e Fornaroli, terzo Saucy (ART), sesto il leader del campionato Bortoleto (Trident), solo undicesimo e fuori dai punti il palermitano Minì (Hitech), che scatterà dalla pole position nella Feature Race.