Formula 1

Niente da fare per Leclerc. Anche l'ultimo GP corso tra le strade di casa, nel Principato di Monaco, non ha portato bene al pilota della Ferrari. Successo già precluso dopo la penalità inflitta sabato per impeding a Norris. Non è il primo problema avuto a Monaco. Il Mondiale torna la prossima settimana a Barcellona: tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW