Niente da fare per Leclerc. Anche l'ultimo GP corso tra le strade di casa, nel Principato di Monaco, non ha portato bene al pilota della Ferrari. Scattato dalla pole, ha chiuso quarto per errori nella valutazione delle strategie del team. Non è il primo problema avuto a Monaco ed è successo non solo in F1: nei giorni precedenti c'era stato una strana situazione, quasi un "presagio". Il Mondiale torna il 12 giugno a Baku: tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW

LECLERC VIA RADIO: "SENZA PAROLE"