Budapest avrebbe dovuto essere una gara simile all'Austria per la Ferrari, una pista idonea per pensare alla pole e a qualcosa in più, ma invece è stato un vero e proprio tracollo annunciato da venerdì, poi confermato da qualifica e gara. Vasseur deve dimostrare il suo polso e dare l'impronta a un futuro che deve per forza essere migliore.

La Ferrari eguaglia la sua settima striscia negativa di assenza da vittorie, 22 gran premi da Austria 2022, così come tra gli anni 72 e 74. È lontano il record che nessuno vorrebbe avere, quello tra il 1990 e il 1994 di ben 58. In quel periodo ci fu nell’ordine l’avvento del presidente Montezemolo (1991), di Jean Todt (1993) di Ross Brawn e poi di Schumacher dalla fine del 1995. Il primo mondiale, costruttori arrivò solo a fine millennio, nel 1999, quello piloti nel 2000. Questo per dire che la costruzione non si fa così dall’oggi al domani, inseguire il nulla in gara senza programmare è la situazione più pericolosa. Budapest avrebbe dovuto essere una gara molto simile ad Austria per la Ferrari, una pista idonea per pensare alla pole e a qualcosa in più e invece è stato un vero e proprio tracollo, annunciato da venerdì, dalle prove libere e confermato dalla qualifica. Che domenica sarebbe stato un calvario era già nella consapevolezza di tutti, piloti compresi.

L’arrabbiatura di Vasseur post qualifica era evidente. Dietro anche all’Alfa Romeo di Zhou e con Sainz fuori in Q2. “È una lezione”, ha tuonato il team principal, ma qui sembra che gli alunni siano disattenti o addirittura non all’altezza della scuola Formula 1. Serve chiarezza nei ruoli e serve dire la verità: inutile stare a inseguire una SF23 erede della F1 75, costruita da Francia 2022, parola di Binotto, ma in regime di budget cap poco si può fare. Servirebbe dire che finché non si cambia macchina adesso non si può fare altro che imparare, cercando certo il miglior risultato possibile, ma anche cambiare e costruire