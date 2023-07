Dopo quattro stagioni e mezza, Laurent Mekies lascia ufficialmente il ruolo di sporting director della Ferrari e diventerà il nuovo team principal dell'AlphaTauri. Al suo posto, Diego Ioverno, un veterano della Scuderia. Il GP del Belgio tutto da vivere in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

Si conclude questo fine settimana l’esperienza in Ferrari di Laurent Mekies. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza dove ha visto in sette occasioni vincere il team. "A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni", si legge nella nota ufficiale di Maranello.