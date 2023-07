Formula 1

Max Verstappen inanella la settima vittoria di fila e scava un solco ancora più profondo in classifica, dove ora il primo rivale (Perez) è staccato di ben 110 punti. Norris prosegue la rincorsa verso i primi posti, Ferrari sempre quarta nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche. Il Mondiale torna il prossimo weekend a Spa su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS