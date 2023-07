Fred Vasseur promuove la Ferrari nel venerdì di Spa, almeno in termini di risultati: "E' stata una buona sessione per il team e per i piloti, complicata dal meteo. Per pochi decimi passi da un buon piazzamento a un disastro, oggi abbiamo sfruttato il nostro potenziale". Guarda l'intervista. Il weekend su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

