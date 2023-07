Max Verstappen vola nelle qualifiche a Spa, ma domenica scatterà 6° a causa della penalità per la sostituzione del cambio: "Era il miglior risultato possibile, visto che scatterò dietro. La vettura è veloce in ogni condizione, l'anno scorso ero partito ancora più dietro eppure avevamo vinto". Il weekend su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

"La pole era il miglior risultato che potevamo ottenere"

"Nell’ultimo giro eravamo al limite e le condizioni erano molto insidiose. La pista si stava asciugando rapidamente e all’ultimo giro della Q2 non avevo la fiducia per spingere di più, quindi ho avuto molta fortuna per arrivare 10°. Poi nel Q3, con due set di gomme, ho potuto spingere e rischiare di più, ed è quello che abbiamo fatto. La pole era il miglior risultato che potevo ottenere, anche se domenica retrocederò di qualche posizione. Nel secondo settore c’era solo una traiettoria asciutta, la pista era ancora un po’ bagnata, e in alcune curve dovevo prendere una traiettoria alternativa, ma era tutta una questione di fiducia e di rischiare tutto in quel tentativo per ottenere un tempo migliore. Sappiamo che la vettura è veloce, e anche in queste condizioni rischiose siamo riusciti a dimostrarlo ancora una volta. Lo scorso anno avevamo una penalità più pesante e siamo comunque riusciti a centrare l’obiettivo, vedremo domani quale sarà il meteo e che gara riusciremo a fare. Questo circuito mi piace, ho girato qui tante volte e sono cresciuto non tanto distante da Spa, quindi è una seconda gara di casa per me”.