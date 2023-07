La Formula 1 non si ferma: dopo l'Hungaroring, arriva un altro storico circuito quale quello di Spa, che in questo weekend ospita il GP del Belgio. Sarà l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, con il sabato dedicato alla terza Sprint del Mondiale 2023. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

La Formula 1 è a Spa per il dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Nemmeno il tempo di smontare il paddock e il Circus si è già spostato dall'Ungheria al Belgio, in uno dei templi del motorsport. E oggi si va in pista per le prime libere dalle 13.30. Ma attenzione! Sarà un weekend particolare ed emozionante per il terzo appuntamento con la Sprint Race a cui sarà dedicata l'intera giornata di sabato. E allora, sempre oggi e dopo le Libere 1, si andrà nuovamente in pista per assegnare la pole position come previsto dal format. Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.