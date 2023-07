Dietro alla macchina da record di Max Verstappen c'è una presenza fondamentale: Gianpiero Lambiase, suo ingegnere di pista fin dagli esordi. I due sono stati protagonisti di un battibecco durante le qualifiche di Spa, ma l'olandese in passato ha dichiarato: "Quando smetterà lui, lo farò anche io. Voglio lavorare solo con Gianpiero". Il weekend di Spa è live su Sky e in streaming su NOW BATTIBECCO VERSTAPPEN-LAMBIASE: VIDEO - LA SPRINT RACE DI SPA LIVE

Registrati qui per vedere la Sprint Race del GP F1 del Belgio Clicca qui

"Se smette lui, smetto anche io. Gliel’ho già detto, quando deciderà di smettere in Formula 1 lascerò i Gran Premi anche io, voglio lavorare solo con lui". Parole di Max Verstappen, pronunciate alla stampa olandese poco dopo aver vinto ad Abu Dhabi nel 2021 il suo primo titolo mondiale e riferite al suo ingegnere di pista alla Red Bull, Gianpiero Lambiase. In quegli ultimi giri, tra safety car improvvise e un Campionato deciso all'ultima curva, si è cimentato il rapporto tra Max e il suo angelo custode al muretto. Otto stagioni di partnership tra i due, con Verstappen che da quando è sbarcato in Formula 1 appena maggiorenne nel 2016, ha lavorato solo con lui. Insieme hanno vinto due titoli iridati e mezzo e demolito ogni sorta di record.

Il profilo di Gianpiero Lambiase C'è un po' di Italia nel dominio totale di Verstappen in Formula 1. Gianpiero Lambiase, nato a Londra da genitori italiani (per questo ha doppia cittadinanza), aveva già lavorato in Red Bull con Daniil Kvyat, prima di prendersi cura di Max, con cui ha vinto il primo GP disputato a Barcellona 2016. In precedenza, nella sua più che quindicinale esperienza nel circus, era stato al muretto Jordan e poi Force India con Vitantonio Liuzzi, Paul Di Resta e Sergio Perez.