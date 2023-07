In una Sprint complicata, Verstappen è stato ancora una volta eccezionale: si è riportato in testa, ha distrutto gli avversari sui tempi e dominato il compagno. La storia della macchina migliore, oggi, valeva fino a un certo punto. In queste condizioni miste va davvero forte. Guarda il video. Il weekend su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP BELGIO, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT