Charles Leclerc torna sul podio con il 3° posto di Spa, dietro alle solite super Red Bull: "E' stato un weekend positivo in termini di passo, ne avevamo anche alla fine per stare davanti a Hamilton. Siamo sorpresi ma non soddisfatti, la strada è lunga. La Red Bull è avanti a noi in tutto: passo, degrado e tanti altri aspetti". Il Mondiale torna a fine agosto in Olanda: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

"Sprint complicata da box e strategia"

"Il weekend è stato piuttosto positivo da parte nostra in termini di passo. Ovviamente la gara è andata bene per me, ma è un peccato per Carlos. Avevamo un bel passo e questo è positivo. Se guardiamo alla Red Bull però c’è ancora tanto da fare da parte nostra, soprattutto in termini di passo gara. Per il degrado e per tutti gli altri aspetti loro sono ancora parecchio avanti. Duello a distanza con Lewis? Sì, ero convinto di tenerlo a bada finché alla fine non mi hanno detto di risparmiare carburante. Quello è stato un problema abbastanza grosso nel finale, ma alla fine il passo c’era per stare davanti. Quando poi ho saputo che era rientrato per provare a fare il giro più veloce questo ha reso la mia vita più semplice. Sono stato sorpreso dal buon passo, pensavamo di andare più veloci a Budapest. Qui abbiamo ottimizzato il lavoro e ottenuto un risultato decente. In gara ci manca ancora qualcosa, loro spingono mentre noi dobbiamo gestire la gomma. Bello finire con una nota positiva, ma non possiamo essere soddisfatti, la strada è ancora lunga“.