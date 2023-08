Il Gran Premio di Olanda vedrà un primo rookie in pista nelle libere del venerdì per il programma giovani dettato dal regolamento sportivo: toccherà al giovane ferrarista Robert Shwartzman. Ogni squadra dovrà portare in almeno due sessioni di libere un pilota che non abbia preso parte a più di due gare nel Mondiale (McLaren, AlphaTauri e Williams hanno invece già dei debuttanti nel ruolo di titolari). Tutto il weekend di Zandvoort live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

