Il monegasco sul futuro in Ferrari: "Non è cambiato nulla da prima della sosta, non ne abbiamo ancora parlato perché sia io che Vasseur eravamo in vacanza. Ma la mia posizione è chiara e sono sereno. Poi ora sono altre le nostre priorità". E Sainz: "Il mio obiettivo è restare qui più tempo possibile. Ma è presto per parlarne, anche se voglio chiarire tutto prima della gara inaugurale della prossima stagione". Il weekend del GP Olanda live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV