Il leader del Mondiale chiaro nella conferenza alla vigilia del suo GP di casa: "Vogliamo ripartire da dove ci siamo fermati con la sosta estiva. Non pensiamo ai record, ma solo a mettere in pista la macchina migliore possibile".

Pronto a ripartire, per continuare a vincere. Max Verstappen ha parlato nella conferenza stampa del suo GP di casa, in Olanda, dove la Red Bull e il campione del mondo puntano ad allungare la striscia di vittorie consecutive: "La mia estate? Mi sono rilassato e ho passato il tempo con la mia famiglia. Ho dormito parecchio, staccato abbastanza dal resto. Correre qui, in casa, per me rappresenta un grande appuntamento specile. Di sicuro molto divertente. Vogliamo cercare di continuare a fare quanto realizzato nella prima parte della stagione, ma non si può dare nulla per certo. Record imbattibilità? In realtà guardiamo soprattutto a mettere la macchina migliore in pista, per vincere anche qui”.